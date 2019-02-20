Партия венгерского премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» должна покинуть ряды Европейской народной партии.

Об этом заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, сравнив Орбана с лидером французских правых Марин Ле Пен, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Необычно острое заявление, сделанное на публичном мероприятии в Штутгарте, появилось после того, как венгерское правительство начало новую кампанию, обвинив Юнкера и филантропа Джорджа Сороса в желании «заполнить Венгрию мигрантами».

«Против лжи можно немного сделать», - сказал Юнкер, добавив, что Манфред Вебер, ведущий кандидат от Европейской народной партии на предстоящих европейских выборах, непременно спросит себя, «нужен ли мне этот голос» в ЕНП.

Юнкер заявил, что призвал к исключению «Фидес» из ЕНП. «Они не голосовали за меня в Европарламенте. Крайне правые также не голосовали. Помню, госпожа Ле Пен сказала: «Я не голосую за вас». Я сказал: «Мне не нужен ваш голос. Есть определенные голоса, которые вам просто не нужны», - сказал он.

Напомним, правительство Венгрии начало кампанию, нацеленную на президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера и венгерско-американского бизнесмена Джорджа Сороса.