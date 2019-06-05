Президент Украины Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Брюсселе 4 июня согласовали дату проведения 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.



Президент Украины подчеркнул неизменность закрепленных в Конституции Украины приоритетов, прежде всего стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, а также готовности Украины придерживаться взятых на себя обязательств, в частности в отношениях с международными финансовыми институтами.

Глава государства поблагодарил европейскую сторону за неизменную поддержку со стороны ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за особую роль, которую играет Европейский Союз в сдерживании российской агрессии против Украины, преодолении ее последствий, решении социальных, гуманитарных и иных проблем, вызванных ею.

«Наша цель остается неизменной - освобождение Донбасса исключительно политико-дипломатическими средствами», - заявил Президент Украины, отметив важность продолжения и усиления санкционной политики ЕС в отношении РФ.

Со своей стороны глава Европейской Комиссии заверил в полной поддержке Украины со стороны ЕС в реализации ее евроинтеграционного выбора на пути демократических и рыночных преобразований.

Стороны выразили заинтересованность в проведении 8 июля этого года 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве.