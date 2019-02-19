В результате двойного теракта в северо-западном сирийском городе Идлиб погибли 24 человека, в том числе четверо детей, десятки получили ранения.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на AFP.
Сначала в городе взорвался припаркованный автомобиль в районе Кусор в час пик. Когда на место прибыли машины скорой помощи, вблизи взорвался мотоцикл.
По последним данным в больницу попал 51 пострадавший. Пока ни одна группа не взяла на себя ответственность за взрыв.
Город пострадал от серии взрывов в последние месяцы, которые убили или ранили десятки людей.
Провинции Идлиб - последняя большая часть Сирии, находится вне контроля правительства президента Башара Асада. Город Идлиб контролируется близким к террористической организации «Аль-Каида» исламистским движением «Хаят Тахрир аш-Шам».
⚠MAY BE GRAPHIC ⚠— BELAAZ (@THEBELAAZ) 18 февраля 2019 г.
🇸🇾 — WATCH: Footage shows the horrible aftermath when a car bomb detonated in Idlib, Syria killed 17 and wounding at least 80 earlier today. #Syria pic.twitter.com/QRxR9oWlzx
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