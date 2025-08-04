Співробітники СБУ запобігли теракту в Дніпрі

Служба безпеки України запобігла теракту, який готувала агентка російських спецслужб у Дніпрі. Жінка планувала підірвати адміністративну будівлю одного з правоохоронних органів у центрі міста, повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, 29-річна уродженка Вінниці була завербована через месенджер «Telegram». За завданням кураторів вона отримала саморобну вибухівку в Павлограді, після чого приїхала до Дніпра. Там вона провела розвідку біля запланованої цілі та залишила вибухівку у схованці.

Інший виконавець мав забрати вибуховий пристрій, встановити його біля будівлі та активувати. Однак співробітники СБУ вилучили та знешкодили вибухівку. Агентку затримали на блокпості, коли вона намагалася покинути місто, щоб сховатися в Одесі.

Жінці оголосили підозру за підготовку теракту, скоєного групою осіб. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі підозрювана перебуває під вартою.