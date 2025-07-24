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Столиця

СБУ запобігла теракту в центрі Києва

СБУ запобігла теракту в центрі Києва

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла черговому терористичному акту російських спецслужб у Києві. Увечері 23 липня СБУ затримала жінку, яка планувала підірвати кафе в самому центрі столиці, про це пише Lenta.UA.

За інформацією СБУ, для скоєння злочину фігурантка планувала залишити у кав'ярні два саморобних вибухових пристрої (СВП) загальною потужністю майже 1,5 кг у тротиловому еквіваленті. Російські спецслужби мали намір дистанційно підірвати обидва СВП у вечірню годину-пік, щоб завдати максимальної шкоди та вбити якомога більше людей.

Співробітники СБУ викрили ворожий задум і затримали жінку "на гарячому" – саме тоді, коли вона зайшла до кафе з вибухівкою, захованою в сумці.

Як з'ясувалося, російське замовлення виконувала киянка. Окупанти завербували її для вчинення теракту під "чужим прапором", переконавши жінку, що вона нібито виконує завдання СБУ.

Наразі СБУ встановлює, яким чином фігурантка отримала вибухові пристрої. У неї вилучено телефон із доказами контактів з окупантами, а також геолокацію місця запланованого вибуху, яку вона отримала від російського куратора.

Вирішується питання щодо кваліфікації дій затриманої.

СБУ наголошує, що її представники ніколи не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвибухівкавійнатерактаеропорт Київагент рф
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