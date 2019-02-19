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Европейский Союз дал понять, что позволит Великобритании отложить выход из блока, если она об этом попросит.

Такой вывод можно сделать из слов президента Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера, сообщает «Европейская правда».

«Любое решение просить больше времени лежит на Великобритании. Если такой запрос будет сделан, никто в Европе не будет против этого. Если вы спросите, как надолго можно отложить выход, у меня нет временных рамок», - сказал Юнкер.

«Когда дело доходит до Brexit, это - как быть перед судами или в открытом море, мы находимся в руках Бога», - добавил президент Еврокомиссии.

Юнкер на этой неделе должен встретиться с британсим премьером Терезой Мэй, которая уже заявляла, что не собирается откладывать Brexit и намерена вывести страну из ЕС 29 марта.

Напомним, 15 января парламент Великобритании провалил голосование по соглашению о выходе страны из состава Европейского Союза. Депутаты отвергли предложенную Мэй сделку с разгромным разрывом в 230 голосов – 202 голоса за и 432 против.

Дебаты по поводу соглашения велись в парламенте с 7 января. Премьер-министр страны Тереза Мэй заявляла, что если предложенное соглашение будет отвергнуто депутатами, другого уже не будет.

21 января Мэй опубликовала в британском парламенте «План Б» относительно выхода страны из состава Европейского Союза. 

Выход Великобритании из ЕС назначен на 29 марта 2019 года. Его определил референдум в июне 2016 года, на котором 51,89% британцев подержали выход страны из состава ЕС, чтобы вернуть себе контроль над своими средствами, законами, границами и внутренним рынком. Для плавного выхода Великобритании из ЕС предусмотрен переходной период продолжительностью в 21 месяц. Он начнется 30 марта 2019 года и продлится до 31 декабря 2020 года.
ForUm

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