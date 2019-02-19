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В ночь на 19 февраля в пгт Славское Сколевского района Львовской области в четырехэтажном здании с мансардой отеля «Терем» произошел пожар, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание произошло в 00:07.

В 6:06 подразделениями ГосЧС пожар был ликвидирован на площади 1 тыс. квадратных метров.

Жертв и пострадавших нет. В ходе тушения пожара на свежий воздух выведены 18 человек.
ForUm

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