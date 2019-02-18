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Государственная регуляторная служба дала разрешение на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Оксана Кривенко.

«Сегодня мы получили разрешение от Государственной регуляторной службы Украины на проведение внеплановых проверок 20 операторов газораспределительных систем на предмет доначислений в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа для приведения к стандартным условиям», - написала она.

По ее словам, НКРЭКУ ожидает официальные документы ГРС.

При этом Кривенко подчеркнула, что НКРЭКУ рассчитывает начать проверку уже в марте.

Напомним, Кабинет Министров Украины создал рабочую группу для проверки компаний, поставляющих газ для населения (облгазы, газсбыты), большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, из-за сверхначислений для потребителей в платежках за газ.
ForUm

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