Идеология Фанара не была характерна для православия до XIX века, и она приводит к усложнению церковной жизни, а не к решению проблем.

Фото: Митрополит Антоний / УПЦ

Об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в интервью болгарскому изданию pravoslavie.bg, опубликованом на официальном сайте УПЦ.

«Если посмотреть, как действовал Константинопольский патриарх 100 тому назад в отношении обновленцев в Русской Православной Церкви, то можно увидеть, что его действия практически идентичны тому, что сегодня делает Фанар в Украине.

Если проанализировать тексты Томосов, которые предоставлял Константинопольский Патриархат за последние лет 150, то можно увидеть, насколько ограничена автокефалия ПЦУ. В тексте ее Томоса Константинопольский Патриархат делает попытку закрепить за собой ряд особых полномочий, которые касаются права предоставления автокефалии, права управления диаспорой, и права апелляции. То есть все те амбиции и нововведения, которые Константинопольский Патриархат так активно пытался реализовать, начиная с прошлого столетия, успешно закреплены в томосе ПЦУ. Таким образом, мы видим особую идеологию Фанара, которая не была характерна для православного сознания вплоть до XIX-го века. Однако эта идеология приводит только к усложнению церковной жизни, а не к решению проблем.

Меня удивляет, почему во всех проблемных ситуациях, которые иногда возникают в разных Поместных Церквях, Константинопольский Патриархат, во-первых, вмешивается, а во-вторых, почти всегда занимает сторону тех сил, которые в тех Церквях находятся в оппозиции к Священноначалию», - подчеркнул митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ привел исторические примеры.

«Так было в 1920-е годы с признанием обновленцев и поддержкой советской власти. Тогда Константинопольский Патриарх рекомендовал святому Патриарху Тихону отречься от престола. Так было и у вас в Болгарии, когда в 1998 году на Соборе Предстоятелей в Софии Патриарх Варфоломей тоже предлагал приснопамятному Патриарху Максиму отречься от престола. Есть много и других примеров. Подобным образом Константинополь действует и в Украине. Именно поэтому, мне кажется, что это не случайная, а последовательная линия поведения Константинопольского Патриархата. Но это приносит только вред Церкви», - рассказал владыка.

Митрополит Антоний также подчеркнул, что в образование ПЦУ активно вмешивались политики США.

«Интерес США к автокефалии Церкви Украины очень явный и об этом мы можем судить на основании официальных комментариев и других действий, которые исходят из Госдепартамента и послов США в разных странах. Из последних характерных примеров хотел бы вспомнить о недавней встрече посла США в Греции Джеффри Пайетта с губернатором Афона Костасом Димцасом, которая состоялась как раз в тот день, когда делегация ПЦУ находилась на Афоне. Отдельные официальные лица США неоднократно выступали с заявлениями о поддержке автокефалии ПЦУ. Так, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что создание ПЦУ — это проявление «религиозной свободы» в Украине. Хотя в реальности проявление такой «религиозной свободы» уже привело к тому, что в Украине у нашей Церкви уже захватили десятки храмов, нашу Церковь хотят переименовать вопреки Конституции Украины и всем основным принципам прав человека.

На нашу Церковь оказывается колоссальное давление. И это почему-то не вызывает озабоченности и отдельных заявлений высоких представителей США, которые ратуют за религиозную свободу», - заявил митрополит Антоний.