Вечером в воскресенье, 17 февраля, в Баштанскую центральную районную больницу был доставлен ученик шестого класса с травматической ампутацией руки.
Подростка прооперировали, в настоящее время он находится в реанимации, состояние его стабильное, сообщает Новости-N.
По предварительным данным, школьник нашел у родителей некий предмет — то ли патрон, то ли мелкокалиберный снаряд, то ли детонатор — который взорвался у него в руках. Более точно все обстоятельства предстоит выяснить следствию.
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