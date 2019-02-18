Президент Петр Порошенко даст интервью российским СМИ только после того, как они извинятся перед Украиной. Такое заявление Порошенко сделал во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РБК-Украина.

«Российским телеканалам, пока вы не извинитесь перед Украиной, мы интервью не даем», - сказал Порошенко одному из российских журналистов.

Президент находится в Мюнхене на конференции по безопасности. В ходе одного из выступлений Порошенко сказал, что выборы в Украине отличаются от российских тем, что проводятся демократически и тут никто заранее не знает победителя.

Напомним, что, несмотря на неоднократные попытки российских пропагандистских СМИ взять комментарии у Порошенко во время его международных визитов, с представителями РФ Президент Украины не общается.