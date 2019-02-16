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На выезде из села Нетайлово Ясиноватского района следственно-оперативная группа полиции обнаружила в нежилом доме схрон боеприпасов. При обезвреживании опасных предметов сотрудниками ГосЧС произошел взрыв, в результате которого сапер погиб на месте, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Полицейские с осколочными травмами направлены санавиацией в Днипро.

Трагедия произошла сегодня около 18:00 во время выполнения правоохранителями служебных обязанностей.

Вследствие чрезвычайного происшествия смертельные травмы получил 48-летний работник ГосЧС, житель города Новогродовка Донецкой области.

Среди раненых – сотрудник  полиции ГУНП в Киеве из состава сил операции Объединенных сил и двое сотрудников Дружковского отделения полиции. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь.

Самому молодому полицейскому, за жизнь которого сейчас борются врачи, - 21 год.

Полиция Донецкой области устанавливает обстоятельства происшествия.

Выражаем соболезнования родным погибшего работника ГосЧС.
ForUm

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