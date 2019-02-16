На выезде из села Нетайлово Ясиноватского района следственно-оперативная группа полиции обнаружила в нежилом доме схрон боеприпасов. При обезвреживании опасных предметов сотрудниками ГосЧС произошел взрыв, в результате которого сапер погиб на месте, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Полицейские с осколочными травмами направлены санавиацией в Днипро.
Трагедия произошла сегодня около 18:00 во время выполнения правоохранителями служебных обязанностей.
Вследствие чрезвычайного происшествия смертельные травмы получил 48-летний работник ГосЧС, житель города Новогродовка Донецкой области.
Среди раненых – сотрудник полиции ГУНП в Киеве из состава сил операции Объединенных сил и двое сотрудников Дружковского отделения полиции. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь.
Самому молодому полицейскому, за жизнь которого сейчас борются врачи, - 21 год.
Полиция Донецкой области устанавливает обстоятельства происшествия.
Выражаем соболезнования родным погибшего работника ГосЧС.
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