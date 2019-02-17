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Следователи Коростенского отдела полиции начали уголовное производство о надругательстве над государственными символами. Один из пользователей социальной сети выложил на странице видео с записью повреждения флага Украины, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Указанное видео под названием «Предвыборная агитация» демонстрирует, как неизвестный под нецензурные выкрики бьет о землю и ломает государственный флаг.

Предварительная квалификация события - ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде в виде штрафа, так и полугодового ареста.

Проводятся мероприятия по установлению причастных к правонарушению лиц.

Руководитель пресс-службы облполиции Алла Ващенко уточнила Житомир.info, что видео было опубликовано в Instagram, однако сейчас оно уже недоступно.
 
ForUm

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