Следователи Ужгородского районного отделения полиции открыли уголовное производство по факту покушения на убийство, совершенного сегодня ночью в селе Сторожница.
Сообщение об инциденте поступило на линию «102» в 03:35, информирует пресс-служба полиции Закарпатья.
Заявитель отметил, что в его дом неизвестный стрелял из гранатомета.
По вызову выехали следователи и оперативники районного отделения. Была задействована также криминалистическая лаборатория Следственного управления, взрывотехники и кинологи. Они изъяли с места происшествия вещественные доказательства, которые направят на экспертизу.
Вероятно, неизвестный выстрелил из ручного гранатомета. К счастью, в результате этого никто не пострадал.
По данному факту полиция начала уголовное производство. Правовая квалификация события – покушение на убийство. Правоохранители прорабатывают различные версии, определяют круг лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению.
По данным местных СМИ, дом принадлежит матери политика, бизнесмена, госслужащего, экс-главы Аграрной биржи и Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Роберта Бровди.
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