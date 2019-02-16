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Следователи Ужгородского районного отделения полиции открыли уголовное производство по факту покушения на убийство, совершенного сегодня ночью в селе Сторожница.

Сообщение об инциденте поступило на линию «102» в 03:35, информирует пресс-служба полиции Закарпатья.

Заявитель отметил, что в его дом неизвестный стрелял из гранатомета.

По вызову выехали следователи и оперативники районного отделения. Была задействована также криминалистическая лаборатория Следственного управления, взрывотехники и кинологи. Они изъяли с места происшествия вещественные доказательства, которые направят на экспертизу.

Вероятно, неизвестный выстрелил из ручного гранатомета. К счастью, в результате этого никто не пострадал.

По данному факту полиция начала уголовное производство. Правовая квалификация события – покушение на убийство. Правоохранители прорабатывают различные версии, определяют круг лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению.

По данным местных СМИ, дом принадлежит матери политика, бизнесмена, госслужащего, экс-главы Аграрной биржи и Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Роберта Бровди.
ForUm

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