Полиция Крыма открыла уголовное производство по факту насильственного исчезновения на оккупированном полуострове крымскотатарских активистов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«После аннексии Крыма российские власти практикует массовые обыски у активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа и крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир», - говорится в сообщении.

После обысков 14 февраля утром в домах крымских татар в с. Октябрьское Красногвардейского района в Крыму, управление так называемой Федеральной службы безопасности задержали трех крымскотатарских активистов.

Следственным отделом ГУНП в АР Крым и Севастополе открыто уголовное производство по факту незаконного задержания крымских татар: Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусеинова.

Сведения об указанном уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1. ст. 146-1 Уголовного кодекса Украины (насильственное исчезновение). За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Процессуальное руководство по указанному уголовному производству осуществляет прокуратура АР Крым.