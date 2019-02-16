Заместитель председателя Либертарианской партии Великобритании и депутат Европарламента Билл Этридж был вынужден уйти из партии после того, как стало известно о его намерении возглавить делегацию британских политиков и предпринимателей в Крым.

Действия Этриджа наносят ущерб репутации партии, сообщил ее председатель Эндрю Уизерз, пишет Русская служба ВВС.

На прошлой неделе один из организаторов Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров сообщил, что британские политики, эксперты и предприниматели планируют посетить аннексированный Россией Крым. Всего, как сказал Назаров, в делегацию войдут около 15 человек, а возглавит ее Билл Этридж.

Сам политик тогда не ответил на запрос о комментарии.

«Мы направили господину Этриджу на подпись компромиссное соглашение, предполагающее его уход из партии 29 марта 2019 года. Он отказался подписать соглашение, но впоследствии отправил письмо, в котором подтвердил, что уйдет из партии 29 марта», - сказал Уизерз.

По словам председателя Либертарианской партии, начальник секретариата Этриджа Пол Бортвуд, тоже планировавший поехать в Крым, также исключен из партии.

Билл Этридж ранее состоял в правопопулистской британской партии UKIP, которая выступает за ограничение иммиграции и поддерживает выход страны из Евросоюза. Будучи в составе UKIP, Билл годом позже покинул партию и занял пост заместителя председателя Либертарианской партии. Политик Пол Бортвуд работал начальником секретариата Этриджа.

Полный состав делегации, которая должна была отправиться в Крым, не назывался, но известно, что к Этриджу и Бортвуду должен был присоединиться Джим Бхутто - управляющий компании «Тикка кебаб», которая занимается изготовлением блюд индийской национальной кухни.

В разговоре Бхутто подтверждал, что хотел бы поехать в Крым, но отмечал, что окончательное решение о поездке примет позднее.