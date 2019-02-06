Представительная делегация из Великобритании в апреле 2019 года посетит оккупированный Крым. Об этом заявил «глава» полуострова Сергей Аксенов, пишут Известия.

Он утверждает, что в состав группы войдет около 15 политиков, предпринимателей и экспертов.

«Все гости станут участниками V Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ)», - сообщил сопредседатель международной площадки Андрей Назаров.

Сами британцы якобы заявили, что заинтересованы в налаживании связей с регионом и реализации бизнес-проектов на полуострове.

Учитывая нынешнюю напряженную обстановку в отношениях между Москвой и Лондоном, приезд британской делегации играет очень важную роль, заявил Аксенов.

«Мы ожидаем прибытия около 15 британских политиков, экспертов и бизнесменов. Делегация из этой страны посетит полуостров впервые с 2014 года. Ранее в Крым уже приезжали британцы, но по отдельности, не в составе делегации», — утверждает он.