также в разделеОбщество
15 февраля. Картина дня 29
Сурков пришел на заседание «добровольцев Донбасса» 1508
Украинцы смогут ездить еще в одну страну без виз 90
Аэропорт Будапешта начал писать Kyiv вместо Kiev 20
Львовский сурок Маруся предсказала раннюю и теплую весну 46
Мангер вышел из СИЗО 31
НАПК ждет для дачи объяснений кандидата в президенты 209
На выходных в Украине потеплеет до +9 16
Под Днипром вооруженные неизвестные пытались установить блокпост 55
Во Львове задержали этническую банду рэкетиров 38
Минздрав: Студенты-иностранцы продолжат обучение в ДНМУ 18
СМИ: В ЕС согласовали «азовские» санкции против 8 россиян 40
Полторак: В Афганистане погибли более 3 тысяч военных из Украины 24
Высоту телевышки в Чаплинке увеличили до 133 метров 27
За год российское гражданство получили более 80 тысяч украинцев 56
Судья по делу Супрун заявил о самоотводе 30
На новые ракеты: Луценко сообщил о спецконфискации 1,5 миллиарда 41
Муженко: Генштаб разработал планы противодействия спецподразделениям РФ 22

Орджоникидзевский районный суд Запорожья освободил подозреваемого в совершении покушения на предпринимателя под личное поручительство народного депутата Владимира Парасюка.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«23 мая 2018 года двое неизвестных расстреливают из автоматического оружия по ул. Каширское шоссе в Запорожье автомобиль, в котором находился местный предприниматель и его водитель. Предприниматель получил пулевое ранение. Преступники с места происшествия скрылись на мотоцикле, оставив оружие. В течение длительного времени проводились мероприятия с целью установления преступников. Вчера полицейские задержали одного из исполнителей преступления, была собрана обоснованная доказательная база... Но сегодня Орджоникидзевский районный суд Запорожья освободил подозреваемого под личное поручительство народного депутата Парасюка», - написал он в Facebook.

«Вопрос, а нужно ли в дальнейшем устанавливать и искать других причастных к этому преступлению?!» - возмутился Аброськин.

Как уточнили в пресс-службе местной полиции, нардеп пояснил свое решение тем, что задержанный житель Днепропетровской области 1991 года рождения, как и он является участником АТО.

Расследование уголовного производства по признакам ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса продолжается, но полицейские в замешательстве от решения суда.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1599 грн.
12
Теги