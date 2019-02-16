Орджоникидзевский районный суд Запорожья освободил подозреваемого в совершении покушения на предпринимателя под личное поручительство народного депутата Владимира Парасюка.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«23 мая 2018 года двое неизвестных расстреливают из автоматического оружия по ул. Каширское шоссе в Запорожье автомобиль, в котором находился местный предприниматель и его водитель. Предприниматель получил пулевое ранение. Преступники с места происшествия скрылись на мотоцикле, оставив оружие. В течение длительного времени проводились мероприятия с целью установления преступников. Вчера полицейские задержали одного из исполнителей преступления, была собрана обоснованная доказательная база... Но сегодня Орджоникидзевский районный суд Запорожья освободил подозреваемого под личное поручительство народного депутата Парасюка», - написал он в Facebook.

«Вопрос, а нужно ли в дальнейшем устанавливать и искать других причастных к этому преступлению?!» - возмутился Аброськин.

Как уточнили в пресс-службе местной полиции, нардеп пояснил свое решение тем, что задержанный житель Днепропетровской области 1991 года рождения, как и он является участником АТО.

Расследование уголовного производства по признакам ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса продолжается, но полицейские в замешательстве от решения суда.