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На трассе Знаменка-Луганск-Изварино возле Новомосковска 6 человек пытались установить блокпост, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

«Шесть человек, одетые в камуфляжную форму, сначала представились военными. В разговоре с правоохранителями они отказались назваться или предоставить удостоверение или разрешение на установку сооружения. Сообщили, что их наняли для выполнения этой работы, и ждут дальнейшие указания от руководителя», - говорится в сообщении.

Во время задержания у них изъяли несколько единиц оружия и спецсредства.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК. За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
ForUm

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