Вчера, 14 февраля, российско-оккупационные войска обстреляли населенный пункт Новолуганское Донецкой области из артиллерии калибра 152 мм с использованием высокоточных корректированных артиллерийских снарядов российского производства «Краснополь», сообщает пресс-центр штаба ООС.
«В полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» утром 14 февраля зафиксировано обстрел населенного пункта Новолуганское из артиллерии калибра 152 мм с использованием высокоточных корректированных артиллерийских снарядов российского производства «Краснополь», в результате чего разрушен жилой дом», – говорится в сообщении.
В штабе подчеркнули, что факт обстрела, наличие осколков данного высокоточного боеприпаса и факт разрушения подтверждается украинской стороной Совместного центра координации и контроля.
«Для корректировки артиллерийского огня в течение дня 14 февраля противник активно применял беспилотные летательные аппараты. В полосе действий оперативно-тактической группировки «Восток» четыре вражеских квадрокоптера были сбиты украинскими защитниками», – сказано в сообщении.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время