Соединенные Штаты высоко оценивают достижения Украины в плане проведения реформ в оборонной сфере и призывают продолжать изменения, а также подтверждают готовность поддержать усилия украинской стороны по усилению обороны на фоне агрессии РФ.

Такие выводы озвучили в четверг в Пентагоне по результатам встречи и.о. министра обороны США Патрика Шэнахэна с главой Минобороны Украины Степаном Полтораком, сообщает Укринформ.

«Министр Шэнахэн высоко оценил руководящую роль министра Полторака в проведении реформ в оборонном секторе Украины и отметил необходимость дальнейшего прогресса в выполнении ключевых положений Закона Украины о национальной безопасности для поддержания безопасной и демократической Украины», - отметили в Пентагоне.

Кроме того, глава американского оборонного ведомства подтвердил приверженность США содействию безопасности в Украине, а также укреплению возможностей украинских сил защищаться от российской агрессии.

Шэнахэн осудил необоснованную атаку России на украинские корабли в районе Керченского пролива. Он «подтвердил обязательства США сохранять давление на Россию с целью немедленного возвращения задержанных членов экипажа и кораблей».

В то же время, и.о. министра обороны США подчеркнул, что Соединенные Штаты «остаются непоколебимыми в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ».