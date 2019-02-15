также в разделеПолитика
НАТО призвало Украину имплементировать выводы «Венецианки» по закону об образовании 34
Испанская пресса назвала уголовное дело против Медведчука политически мотивированным 40
Порошенко рассказал о прорыве в замещении поставлявшейся из РФ продукции 40
Медведчук: Мои оппоненты хорошо понимают реальность мирного плана, но им не нужен ни мир, ни люди на Донбассе 151
Политолог: Объединенный рейтинг левых позволяет им сформировать фракцию в Раде 31
Ведущие польские СМИ считают, что открытие уголовного дела против Медведчука по доносу «Народного фронта» — яркий пример диктатуры 39
Вакаров: Тимошенко не оппозиционер, она – политический близнец Порошенко 44
Геращенко: Никаких российских наблюдателей на выборах в Украине не будет 42
МИД: Украина не допустит открытия «посольства» Приднестровья 41
Крупнейшее ближневосточное СМИ утверждает, что позиция Медведчука по Донбассу не противоречит законодательству Украины 44
Медведчук: Власть не заинтересована в мире на Донбассе 47
Американский издатель пригрозил Порошенко жесткой реакцией США за преследование Медведчука 98
Медведчук: Я верю, что мы сможем установить мир. Реально основания для этого есть 44
В Совбезе ООН осудили политическое преследование Медведчука 89
В Совбезе ООН заявили, что в Украине нет «внутреннего конфликта», а было вторжение РФ 269
Восемь европейских стран призвали РФ прекратить разжигание конфликта в Украине 69
СМИ: США и ЕС готовят санкции против РФ за захват украинских моряков 45
Украина ждет реакции Венгрии по вопросу двойного гражданства 52

Соединенные Штаты высоко оценивают достижения Украины в плане проведения реформ в оборонной сфере и призывают продолжать изменения, а также подтверждают готовность поддержать усилия украинской стороны по усилению обороны на фоне агрессии РФ.

Такие выводы озвучили в четверг в Пентагоне по результатам встречи и.о. министра обороны США Патрика Шэнахэна с главой Минобороны Украины Степаном Полтораком, сообщает Укринформ.

«Министр Шэнахэн высоко оценил руководящую роль министра Полторака в проведении реформ в оборонном секторе Украины и отметил необходимость дальнейшего прогресса в выполнении ключевых положений Закона Украины о национальной безопасности для поддержания безопасной и демократической Украины», - отметили в Пентагоне.

Кроме того, глава американского оборонного ведомства подтвердил приверженность США содействию безопасности в Украине, а также укреплению возможностей украинских сил защищаться от российской агрессии.

Шэнахэн осудил необоснованную атаку России на украинские корабли в районе Керченского пролива. Он «подтвердил обязательства США сохранять давление на Россию с целью немедленного возвращения задержанных членов экипажа и кораблей».

В то же время, и.о. министра обороны США подчеркнул, что Соединенные Штаты «остаются непоколебимыми в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги