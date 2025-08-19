19 серпня, дайджест новин від редакції ForUА:

Зеленський прибув до Вашингтона з «картами», — ВВС.Перша й головна з них — це одностайна підтримка Європи. Друга «карта», — запуск у серійне виробництво крилатої ракети українського виробництва «Фламінго». Третя «карта» — це ліквідація силами оборони України прориву російських військ під Добропіллям. Нарешті, четверту «карту» Україні — без будь-якого її бажання — дала сама росія, атакувавши перед переговорами будинки в Харкові й а також університет у Сумах.

На переговорах із Трампом Зеленський заявив, що може розглянути «пропорційні обміни» територіями, — WSJ. Водночас він підкреслив, що це надзвичайно складно через необхідність переселення людей та конституційну заборону.

Рашисти масовано атакували Полтавщину, — ОВА. Було влучання та падіння уламків у Кременчуцькому районі. Пошкоджені адмінбудівлі енергетичних підприємств. В Кременчуці атакована енергетична та транспорта інфраструктура, фіксується сильне задимлення. У Лубенському районі без електропостачання залишилися 1471 домогосподарство та 119 юридичних споживачів.

Названо три можливих місця для проведення двостороннього саміту путіна та Зеленського. Італійська прем’єрка Джорджа Мелоні пропонувала провести саміт у Римі, Макрон — у Женеві. Reuters пише, що розглядається і варіант Угорщини.

Цієї ночі росія атакувала Україну 280 цілями, — ПС. Силами ППО було збито 230 із 270 «Шахедів», 2 із 5 балістичних ракет «Іскандер-М» та 4 із 5 крилатих ракет Х-101.

Різкого скорочення армії після війни не буде, — Шмигаль. Головною гарантією безпеки України залишаються збройні сили, тому їхнє скорочення відбуватиметься поступово.

Держсекретар США Рубіо очолить робочу групу щодо гарантій безпеки для України, — WSJ. До групи увійдуть радники з нацбезпеки та представники НАТО.

За тиждень кількість випадків COVID зросла втроє, але захворюваність нижча, ніж торік. За останній тиждень в Україні по регіонам зафіксували 3540 випадків COVID-19, що втричі більше, ніж тижнем раніше, повідомляє Центр громадського здоров’я.

Велика пожежа фіксується на об’єкті енергетичної інфраструктури в Кременчуці. Дим від пожежі вже досягає сусідніх міст — його видно від Кривого Рогу до Херсона.

ЗСУ знищили російський потяг з пальним між Урожайним та Токмаком, — ексрадник мера Маріуполя Андрющенко. Російського залізничного сполучення через окуповане Запоріжжя більше немає.

США та Європа негайно починають працювати над надійними гарантіями безпеки, щоб підготувати умови для історичної зустрічі Зеленського та путіна, — Bloomberg. За даними анонімних джерел, гарантії будуть спрямовані на посилення збройних сил та оборонних можливостей України без жодних обмежень, зокрема щодо чисельності війська.