19 серпня, дайджест новин від редакції ForUА:
- Зеленський прибув до Вашингтона з «картами», — ВВС.Перша й головна з них — це одностайна підтримка Європи. Друга «карта», — запуск у серійне виробництво крилатої ракети українського виробництва «Фламінго». Третя «карта» — це ліквідація силами оборони України прориву російських військ під Добропіллям. Нарешті, четверту «карту» Україні — без будь-якого її бажання — дала сама росія, атакувавши перед переговорами будинки в Харкові й а також університет у Сумах.
-
На переговорах із Трампом Зеленський заявив, що може розглянути «пропорційні обміни» територіями, — WSJ. Водночас він підкреслив, що це надзвичайно складно через необхідність переселення людей та конституційну заборону.
-
Рашисти масовано атакували Полтавщину, — ОВА. Було влучання та падіння уламків у Кременчуцькому районі. Пошкоджені адмінбудівлі енергетичних підприємств. В Кременчуці атакована енергетична та транспорта інфраструктура, фіксується сильне задимлення. У Лубенському районі без електропостачання залишилися 1471 домогосподарство та 119 юридичних споживачів.
- Названо три можливих місця для проведення двостороннього саміту путіна та Зеленського. Італійська прем’єрка Джорджа Мелоні пропонувала провести саміт у Римі, Макрон — у Женеві. Reuters пише, що розглядається і варіант Угорщини.
-
Цієї ночі росія атакувала Україну 280 цілями, — ПС. Силами ППО було збито 230 із 270 «Шахедів», 2 із 5 балістичних ракет «Іскандер-М» та 4 із 5 крилатих ракет Х-101.
-
Різкого скорочення армії після війни не буде, — Шмигаль. Головною гарантією безпеки України залишаються збройні сили, тому їхнє скорочення відбуватиметься поступово.
-
Держсекретар США Рубіо очолить робочу групу щодо гарантій безпеки для України, — WSJ. До групи увійдуть радники з нацбезпеки та представники НАТО.
-
За тиждень кількість випадків COVID зросла втроє, але захворюваність нижча, ніж торік. За останній тиждень в Україні по регіонам зафіксували 3540 випадків COVID-19, що втричі більше, ніж тижнем раніше, повідомляє Центр громадського здоров’я.
-
Велика пожежа фіксується на об’єкті енергетичної інфраструктури в Кременчуці. Дим від пожежі вже досягає сусідніх міст — його видно від Кривого Рогу до Херсона.
-
ЗСУ знищили російський потяг з пальним між Урожайним та Токмаком, — ексрадник мера Маріуполя Андрющенко. Російського залізничного сполучення через окуповане Запоріжжя більше немає.
-
США та Європа негайно починають працювати над надійними гарантіями безпеки, щоб підготувати умови для історичної зустрічі Зеленського та путіна, — Bloomberg. За даними анонімних джерел, гарантії будуть спрямовані на посилення збройних сил та оборонних можливостей України без жодних обмежень, зокрема щодо чисельності війська.
-
Кабмін планує запустити сервіс «е-ТЦК» та цифровізувати ВЛК, — дворічна програма уряду. Нова система інтегруватиметься з «Резерв+» і щомісяця має зменшувати навантаження на ТЦК на 15%.
Автор: Галина Роюк