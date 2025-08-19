У волинському селі представники ТЦК перевірили інваліда, а на їхнє авто напали селяни з камінням

Під час проведення заходів з оповіщення військовозобов’язаних у Нових Червищах, що на Волині, військовослужбовці Територіального центру комплектування спільно з поліціянтами зупинили чоловіка з метою перевірити його військово-облікові дані.



Чоловік відмовився пред’явити документи, пояснивши це тим, що його нібито постійно перевіряють. Його запросили до авто, щоб встановити особу та перевірити дані.



Під час верифікації документів у базі «Оберіг» підтвердилося, що він є людиною з інвалідністю та має право на відстрочку від призову. Після зʼясування його статусу та перевірки відповідних документів, його вирішили відпустити.



Місцеві мешканці, побачивши роботу спільної групи ТЦК та поліції почали здійснювати агресивні дії стосовно військовослужбовців ТЦК – кидали каміння у службовий автомобіль, коли вищезазначений чоловік ще перебував у авто.



«Зазначаємо, що факт використання зброї під час цієї події наразі перевіряється відповідними правоохоронними органами у встановленому законом порядку. Волинський ОТЦК та СП також розпочав відповідну перевірку обставин інциденту. Варто памʼятати, що будь-яке поширення неперевірених відомостей є неприпустимим, оскільки може призвести до порушення презумпції невинуватості, викривлення об’єктивних фактів та виникнення необґрунтованого суспільного резонансу», – йдеться в повідомленні.