Европейский Союз в понедельник, 12 октября, продлил на год санкции в отношении применения химического оружия, введенные, в частности, из-за нападения с участием россиян в Солсбери.
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС в понедельник, пишет «Европейская правда».
Совет ЕС решил продлить до 16 октября 2021 года санкции, касающиеся лиц и организаций, которые несут ответственность за разработку и использование химического оружия.
Санкции включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов лиц, а также замораживание активов предприятий.
На сегодня санкции применяются к 9 людям - пятеро связанные с сирийским режимом и четверо причастны к нападению в Солсбери. В случае Солсбери санкции наложены на руководителя ГРУ РФ и его заместителя, а также против двух офицеров разведки.
Под санкциями также находится одна организация, Центр научных исследований и исследований (SSRC), основной орган сирийского режима по разработке химического оружия.
Напомним, отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 года в Солсбери.
Работавший на британские спецслужбы бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, имеющий двойное гражданство, России и Великобритании, и его дочь, гражданка России Юлия, прилетевшая из Москвы навестить отца, были отравлены нервно-паралитическим веществом и госпитализированы в бессознательном состоянии.
Обоим удалось выжить.
Правоохранительные органы Великобритании подозревают высшее руководство России в причастности к отравлению Скрипалей.
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