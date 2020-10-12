также в разделеМир
Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике
Германия предложила включить Лукашенко в санкционный список ЕС 15
Чехия снова ужесточила карантин 9
Билл Гейтс рассказал, когда человечество вернется к нормальной жизни после COVID-19 48
Двоих белорусских оппозиционеров после встречи с Лукашенко выпустили из СИЗО 85
В «Слуге народа» допустили закупку российской вакцины от коронавируса 24
В мире зафиксировано 37,7 миллиона случаев коронавируса 8
В Минске во время протестов задержали почти 600 человек 12
Количество задержанных во время протестов в Беларуси возросло 12
В пригороде Парижа фейерверками штурмовали полицейский участок 12
Протесты в Минске: силовики жестко разгоняют акцию 67
В России растет заболеваемость COVID-19 12
В Минске вновь проблемы с мобильным интернетом 11
Глава Нагорного Карабаха пригрозил Азербайджану объявлением войны 15
Нагорный Карабах: ОБСЕ призывает Азербайджан и Армению обменяться пленными и погибшими 9
В Таиланде столкнулись поезд и автобус: есть жертвы 10
Армения завила о военной помощи Азербайджану со стороны Турции и Израиля 9
Армения и Азербайджан взаимно обвинили друг друга в очередных обстрелах 54

Европейский Союз в понедельник, 12 октября, продлил на год санкции в отношении применения химического оружия, введенные, в частности, из-за нападения с участием россиян в Солсбери.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС в понедельник, пишет «Европейская правда».

Совет ЕС решил продлить до 16 октября 2021 года санкции, касающиеся лиц и организаций, которые несут ответственность за разработку и использование химического оружия.

Санкции включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов лиц, а также замораживание активов предприятий.

На сегодня санкции применяются к 9 людям - пятеро связанные с сирийским режимом и четверо причастны к нападению в Солсбери. В случае Солсбери санкции наложены на руководителя ГРУ РФ и его заместителя, а также против двух офицеров разведки.

Под санкциями также находится одна организация, Центр научных исследований и исследований (SSRC), основной орган сирийского режима по разработке химического оружия.

Напомним, отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 года в Солсбери.

Работавший на британские спецслужбы бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, имеющий двойное гражданство, России и Великобритании, и его дочь, гражданка России Юлия, прилетевшая из Москвы навестить отца, были отравлены нервно-паралитическим веществом и госпитализированы в бессознательном состоянии.

Обоим удалось выжить.

Правоохранительные органы Великобритании подозревают высшее руководство России в причастности к отравлению Скрипалей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги