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Рост реального валового внутреннего продукта Украины в четвертом квартале 2018 года в годовом выражении – к четвертому кварталу 2017 года - ускорился до 3,4% с 2,8% в аналогичном измерении кварталом ранее.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины со ссылкой на оперативные оценки, рост ВВП в четвертом квартале 2018 года к предыдущему кварталу, с учетом сезонного фактора, составил 1,1%.

Показатель номинального ВВП за четвертый квартал, а также данные о росте экономики Украины в целом за 2018 год пока не обнародованы, сообщает УНИАН.

Согласно приведенному графику, ВВП Украины в годовом выражении растет двенадцатый квартал подряд, и этот рост ускорился после замедления кварталом ранее. Данные Госстата о росте ВВП в четвертом квартале 2018 года в годовом выражении практически идентичны ранее озвученным оценкам Национального банка (3,3%).

Как ранее сообщал ForUm, по данным НБУ, рост внутреннего валового продукта Украины по итогам 2018 года составил 3,3%.
ForUm

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