Объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств в 2018 году вырос почти на четверть, сообщает пресс-служба Нацбанка.
Так, за 2018 с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, было переведено:
● в Украину - 2301 млн долл. США в эквиваленте (28,28% от общей суммы переводов);
● за пределы Украины – 294 млн долл. США в эквиваленте (3,61% от общей суммы переводов);
● в пределах Украины – 150,53 млрд грн или 5541 млн долл. в эквиваленте (68,11% от общей суммы переводов).
Эти данные не включают информацию о переводах, осуществленных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения.
Наибольшие объемы трансграничных переводов осуществлены с использованием систем перевода средств – резидентов США: 82% - в Украине и 98% - из Украины.
Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В течение 2018 сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в восемь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.
В разрезе стран объем переводов распределился следующим образом:
● в Украину:
из США - 17%;
из Израиля - 13%;
из России - 9%;
из Италии - 8%;
из Польши - 7%;
из других стран (221 стран) - 46%;
● из Украины:
в Россию - 36%;
в Грузию - 10%;
в Китай - 6%;
в Азербайджан - 6%;
в Узбекистан - 4%;
в другие страны (192 стран) - 38%;
За 2018 на территории Украины предоставляли услуги 35 систем перевода средств, из которых 28 систем созданы резидентами и 7 систем – нерезидентами (3 системы с США, по 1 – из Грузии, Великобритании, Канады, Азербайджана).
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