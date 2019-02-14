Объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств в 2018 году вырос почти на четверть, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Так, за 2018 с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, было переведено:

● в Украину - 2301 млн долл. США в эквиваленте (28,28% от общей суммы переводов);

● за пределы Украины – 294 млн долл. США в эквиваленте (3,61% от общей суммы переводов);

● в пределах Украины – 150,53 млрд грн или 5541 млн долл. в эквиваленте (68,11% от общей суммы переводов).

Эти данные не включают информацию о переводах, осуществленных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения.

Наибольшие объемы трансграничных переводов осуществлены с использованием систем перевода средств – резидентов США: 82% - в Украине и 98% - из Украины.

Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В течение 2018 сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в восемь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.

В разрезе стран объем переводов распределился следующим образом:

● в Украину:

из США - 17%;

из Израиля - 13%;

из России - 9%;

из Италии - 8%;

из Польши - 7%;

из других стран (221 стран) - 46%;

● из Украины:

в Россию - 36%;

в Грузию - 10%;

в Китай - 6%;

в Азербайджан - 6%;

в Узбекистан - 4%;

в другие страны (192 стран) - 38%;

За 2018 на территории Украины предоставляли услуги 35 систем перевода средств, из которых 28 систем созданы резидентами и 7 систем – нерезидентами (3 системы с США, по 1 – из Грузии, Великобритании, Канады, Азербайджана).