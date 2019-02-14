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Окружной административный суд Киева заявляет, что решением суда восстановлены в должности 62% уволенных чиновников.

Об этом в интервью Українським Новинам сказал глава Окружного админсуда Павел Вовк.

«Окружной административный суд города Киева удовлетворяет, согласно статистике, в год около 60% исков. А конкретно по категории дел «увольнение с публичной службы» такой показатель составляет 62%», - сообщил он.

Так, за 2018 года из 378 дел удовлетворены иски по 235 делам.

При этом Вовк подчеркнул, что преимущественно органы власти выполняют решения суда о восстановлении уволенных чиновников.

Этот процесс блокируется, по его словам, исключительно в единичных случаях в отношении топ-чиновников.

Напомним, в 2018 году  Окружной админсуд Киева восстановил в должности экс-главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Также был восстановлен экс-глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский.
ForUm

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