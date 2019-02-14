Исследователи обнаружили останки американского авианосца «Хорнет» - одного из самых известных боевых кораблей, участвовавших во Второй мировой войне.

Авианосец, лежащий на дне на глубине около пяти километров, был найден недалеко от Соломоновых Островов. Глубоководный беспилотный аппарат передал на поверхность фотографии корабля, который неплохо сохранился, сообщает ВВС.

На нем и рядом с ним были найдены самолеты, которые в момент гибели корабля находились на палубе.

«Хорнет» обнаружило исследовательское судно сооснователя Microsoft Пола Аллена «Петрел». Это был первый исследовательский поход судна в 2019 году.

Пол Аллен купил и оборудовал судно в 2016 году. На нем находится специальный беспилотный глубоководный аппарат, который передает на поверхность видео и фотоснимки.

Главной задачей «Петрела» является поиск знаменитых погибших кораблей. Так год назад команда «Петрела» нашла другой затонувший американский авианосец – «Лексингтон».

До этого были найдены тяжелый крейсер «Индианаполис», японский линкор «Мусаси», итальянский эсминец «Артильери».

«Хорнет» знаменит, прежде всего, двумя своими походами – «рейдом Дулитла» и участием в битве при Мидуее. «Рейд Дулитла» состоялся 18 апреля 1942 года. В этот день с палубы «Хорнета» взлетели 16 средних бомбардировщиков B-25, которые поразили несколько целей на территории Японии.

Это был первый взлет среднего бомбардировщика с палубы авианосца и первый налет американцев во Второй мировой войне на территорию Японии, включая Токио.

Хотя самолеты и не нанесли значительного ущерба, эта бомбардировка имела важное психологическое значение.

В мае 1942 года «Хорнет» вместе с двумя другими авианосцами – «Энтерпрайз» и «Йорктаун» - участвовал в решающем сражении на Тихоокеанском театре Второй мировой войны - битве при Мидуэе.

В этой битве американские ВМС смогли переломить ход войны на Тихом океане, потопив четыре японских авианосца (ценой гибели одного своего – «Йорктауна»).

«Хорнет» погиб в сражении у островов Санта-Крус в конце октября 1942 года. В результате массированной атаки японских палубных торпедоносцев и бомбардировщиков корабль получил попадания двух торпед и четырех бомб.

Он потерял управление и загорелся. С тяжелыми повреждениями, с трудом потушив пожар, авианосец на буксире стал отходить, но затем был атакован еще несколько раз.

В конце концов американцы сняли с корабля экипаж и попытались его потопить. Два эсминца выпустили по нему 16 торпед, из которых девять попали в цель, однако «Хорнет» не затонул. Его стали обстреливать из орудий, но и они не смогли потопить корабль.

В результате он пошел ко дну только после того, как подошедшие японские корабли выпустили по «Хорнету» еще шесть торпед.