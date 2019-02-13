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Лидер оппозиции Александр Вилкул оплатил залог в 115 тыс грн за полицейского Василия Мельникова, которого суд арестовал на 2 месяца за то, что тот задержал ультрарадикалов, напавших на райотдел в Киеве. Соответствующую сумму Вилкул официально задекларировал, сообщает kp.ua.

«Полицейский выполнял свой долг. В экстремальных условиях. Когда боевики напали конкретно на Подольский райотдел. Я внес залог потому что хочу построить правовое государство, в котором каждый имеет право на защиту вне зависимости от политической конъюнктуры руководства страны», - прокомментировал Вилкул на своей странице в Facebook.

Вилкул подчеркнул: «Я считаю, что полиция не просто имеет право, а обязана применять силу против распоясавшихся радикалов, которые могут завтра напасть на каждого».

«Надеюсь, что суд разберется во всех нюансах произошедшего, а полицейский, с которым я даже не знаком, сможет заявить свою позицию и право на защиту, находясь на свободе, а не в тюрьме под давлением», - добавил Вилкул.

«Важно понимать – все эти группировки, на самом деле, напрямую подконтрольны власти. Иначе они давно бы уже сидели», - отметил оппозиционер.
ForUm

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