На полках торговых сетей «Евроопт» и Bigzz в Беларуси появилась пищевая сода производства «Крымского содового завода», сообщает Еврорадио.

Украинское правительство неоднократно заявляло, что против компаний, сотрудничающих с крымскими предприятиями, будут вводиться экономические санкции. Несмотря на ​​предупреждение, например, пищевую соду и вино «Массандра» крымского производства можно купить в белорусских магазинах.

Отмечается, что на пачке соды нет данных, кто поставляет товар в Беларусь. В то же время на заводе в Крыму подтверждают, что сотрудничают с белорусской стороной, но с какой именно фирмой, не говорят.

«Мы поставляем не только пищевую соду в Беларусь, — рассказал ведущий специалист по внешним экономическим связям «Крымского содового завода» Венера Заварзина. — Поставляем также кальцинированную, которую используют в производстве стекла. Сотрудничество идет еще с советских времен. Я не могу назвать наших партнеров, так как это коммерческая тайна. Но вы можете это определить по своим стекольщикам».

С Крымом сегодня работает стеклозавод «Неман».

«Мы работаем с Крымом, — рассказала заместитель директора по реализации стеклозавода «Неман» Диана Тарашкевич. — Работаем, но не так, как бы хотелось. Мы поставляем туда нашу стеклопродукцию».

Работники минских супермаркетов не смогли ответить, кто поставляет пищевую соду из Крыма в Беларусь. Но в Новополоцком «Евроопте» об этом удалось узнать.

«У нас с Россией торговые связи». — С Россией, но не с Крымом. — А Крым это не Россия? — Официально Беларусь не признала Беларусь частью российской территории. — Все понятно. Сейчас будем искать документы.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли объяснили, что поставщик обязан своевременно представлять потребителю необходимую и достоверную информацию о предлагаемых товарах.

«Информация о товаре, которую доводят до потребителя, должна содержать сведения о наименовании организации, осуществляющей деятельность по ввозу товара на территорию Республики Беларусь для его последующей реализации», — сообщается в официальном ответе.

Журналисты утверждают, что поставщиком пищевой соды в крупные гипермаркеты страны оказалась «СМТБ ГРУПП». Об организации известно немного: зарегистрирована в налоговой инспекции в июле 2016 года.

«Являемся поставщиками, — отвечают там. — У вас вопрос, на который вы хотите политический ответ, направляйте официальный запрос».

— Какая здесь политика?

— Это не политика, что Беларусь Крым не признала? Все государство принимает платежи, а вы мне такой вопрос задаете.

В Государственном таможенном комитете Беларуси за отведенные законом 15 дней не ответили, какие торговые отношения у страны с непризнанной территорией. Таможенникам потребовалось дополнительное время на подготовку официального ответа.