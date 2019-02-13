В пункте пропуска «Краковец» двое мужчин напали на пограничника, не желая пересекать границу с соблюдением порядка, установленного законом, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Два гражданина Украины сегодня на рассвете приехали в пункт пропуска «Краковец». Наши соотечественники планировали микроавтобусом «Мерседес» украинской регистрации выехать в соседнюю страну.
Однако пограничники зафиксировали, что транспортное средство не имеет международного страхового сертификата.
Выражая возмущение против законных действий пограничников, мужчины начали требовать разъяснения о порядке пересечения государственной границы. Однако, получив необходимые комментарии, они продолжали выражать свое недовольство и совершили нападение на пограничника. После этого нападавшие закрылись в своей машине.
Немедленно на место прибыли дежурные силы пункта пропуска и вызван наряд полиции. Нападающие не реагировали на неоднократные требования охранников границы выйти из транспортного средства. Только с применением силы в присутствии представителей Нацполиции нарушителей пограничники задержали и доставили в служебное помещение для составления процессуальных документов.
Они привлечены к административной ответственности и на низ составлены документы об административном правонарушении ст.185-10 КУоАП (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГНС Украины).
Кроме того, сейчас все обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы. Нарушителям грозит уголовная ответственность по статье 345 Уголовного кодекса Украины.
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