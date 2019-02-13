В пункте пропуска «Краковец» двое мужчин напали на пограничника, не желая пересекать границу с соблюдением порядка, установленного законом, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Два гражданина Украины сегодня на рассвете приехали в пункт пропуска «Краковец». Наши соотечественники планировали микроавтобусом «Мерседес» украинской регистрации выехать в соседнюю страну.

Однако пограничники зафиксировали, что транспортное средство не имеет международного страхового сертификата.

Выражая возмущение против законных действий пограничников, мужчины начали требовать разъяснения о порядке пересечения государственной границы. Однако, получив необходимые комментарии, они продолжали выражать свое недовольство и совершили нападение на пограничника. После этого нападавшие закрылись в своей машине.

Немедленно на место прибыли дежурные силы пункта пропуска и вызван наряд полиции. Нападающие не реагировали на неоднократные требования охранников границы выйти из транспортного средства. Только с применением силы в присутствии представителей Нацполиции нарушителей пограничники задержали и доставили в служебное помещение для составления процессуальных документов.

Они привлечены к административной ответственности и на низ составлены документы об административном правонарушении ст.185-10 КУоАП (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника ГНС ​​Украины).

Кроме того, сейчас все обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы. Нарушителям грозит уголовная ответственность по статье 345 Уголовного кодекса Украины.