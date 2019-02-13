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Киевляне оценили Томос-тур  Петра Порошенко по Украине как предвыборную агитацию.
Фото: Пресс-служба Президента
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), которые цитирует Интерфакс-Украина.
 
Жителям Киева задавался вопрос об их оценке посещения президентом Украины ряда областей по вопросам предоставления Православной Церкви Украины Томоса об автокефалии.
 
В частности, респондентам предложили оценить, является ли посещение регионов президентом с этим вопросом средством популяризации ПЦУ или формой предвыборной агитации.
 
Ответы распределились следующим образом:
Безусловно, средство популяризации Поместной Православной Церкви - 11,2%;
В большей степени, средство популяризации Поместной Православной Церкви, но частично - средство предвыборной агитации - 8,9%;
В равной степени средство популяризации Поместной Православной Церкви и средство предвыборной агитации - 21,0%;
В большей степени, средство предвыборной агитации, но частично - средство популяризации Поместной Православной Церкви - 13,9%;
Безусловно, средство предвыборной агитации - 38,3%;
Трудно сказать/Отказ отвечать - 6,6%
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