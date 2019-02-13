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В 2018 году задолженность украинских потребителей за электроэнергию выросла на 16%, до 33,6 миллиарда гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Оксана Кривенко.

«Суммарная стоимость потребленной электрической энергии потребителями в 2018 году составила - 195 081 млн грн (с НДС), задолженность потребителей на начало 2018 года - 28 942 млн грн (с НДС), на конец года – 33 611 млн грн (с НДС )», – написала она

При этом Кривенко отметила, что прирост задолженности за год составил 16% или 4,67 млрд грн.

Напомним, в декабре 2018 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 17,1%, или на 7 381,3 млн гривен до 50 756,8 млн гривен по сравнению с ноябрем.
ForUm

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