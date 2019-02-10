Создание агломерации позволит привлечь инвесторов для строительства метро в пригороды. Это может решить проблему километровых пробок.

Об этом в интервью 44.ua рассказал первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

«Инвесторы будут заинтересованы в строительстве станций метро в сторону того же Вишневого при условии договора об ассоциации. Именно так работает эта система в европейских городах. Создание агломерации для них как гарантия развития регионов. В этом случае инвестор будет готов строить хоть станции метро, хоть продлевать линию скоростного трамвая или даже электричку», - рассказал первый замглавы.

К положительным сторонам агломерации он также отнес развитие социальной инфраструктуры, поскольку появится возможность строительства новых детсадов, школ и больниц в пригородах, а также выработка совместной стратегии в борьбе с накапливаемыми ТБО (твердыми быстовыми отходами) на свалках.

«Агломерация также нужна, чтобы вынести столичные промзоны за территорию города: на ту локацию, где люди не проживают. Это не значит, что город хочет решить свои вопросы за счет близлежащих городов-спутников. По факту эта проблема общая. Потому что тот же мусор из Вишневого, Боярки также нужно куда-то вывозить. У них собственных свалок нет, а людей там с каждым годом становится все больше», - прокомментировал Николай Поворозник.

Он также отметил, что сейчас Киев ведет диалог с городом Борисполь, Буча, Вишневое: »При оптимистическом сценарии, если говорить агломерации в полном ее масштабе, это может занять (объединение с пригородом. - Ред.) около 5 лет».