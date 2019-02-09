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Один человек погиб и 105 пострадали в результате лобового столкновения поездов между городами Манреза и Сан Бисенс-да-Кастальет в провинции Барселона.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на El Pais.

Авария произошла во второй половине дня в пятницу. Женералитат (правительство) Каталонии подтвердил гибель машиниста одного из поездов.

Шесть человек после аварии находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние еще 15 менее угрожающее. Незначительные ранения получили 37 человек, а 47 пострадавшим медики оказали помощь на месте и они смогли покинуть место аварии самостоятельно.

Всего в двух поездах на момент аварии ехали около 400 человек.

Инцидент произошел на той же линии, что и авария в ноябре прошлого года, унесшая жизни одного человека, пострадали тогда 49 человек.

После столкновения один из поездов сошел с рельсов. Движение по железнодорожной линии, где произошла авария, остановили.

По предварительным данным, один из поездов ехал не по своему пути.

 
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