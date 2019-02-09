Правительства Дании, Швеции и Швейцарии решили выделить более $14 млн для решения проблем Донбасса. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Программу развития ООН (ПРООН).

Деньги будут выделены в рамках проекта Эффективное управление и привлечение граждан для улучшения доступа к правосудию, безопасности, охраны окружающей среды и социальной сплоченности на востоке Украины.

Отмечается, что проект в рамках Программы развития ООН рассчитан до 2022 года и призван способствовать эффективному управлению и социальной сплоченности в регионе.

«Из-за войны на востоке Украины, которая длится уже пятый год, гражданское население понесло значительные потери, в частности, за период с 2014 года погибло 3300 мужчин, женщин и детей, получили ранения около 9000 мирных жителей. 1,5 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, а немало других, которые живут в пострадавших от конфликта районах, сталкиваются с разнообразными проблемами», - говорится в сообщении.

В ООН считают, что совместный вклад Дании ($9,045 млн), Швеции ($3 млн) и Швейцарии ($2 млн) в размере 14,045 млн поможет начать поиск путей для решения ключевых проблем в Донецкой и Луганской областях.

«Кризис доверия можно преодолеть, только создавая рабочие места, преодолевая бедность, реализуя антикоррупционные мероприятия, внедряя правоохранительную и судебную реформы, а также обеспечивая права человека», - добавили в организации.