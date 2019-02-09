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Метеорологическое бюро прогнозирует, что в следующие пять среднее глобальное повышение температуры может превысить 1,5°С. Если данные метеорологов будут соответствовать прогнозу, то десятилетие с 2014 по 2023 год будет самым теплым за более чем 150 лет наблюдений, сообщает BBC.

«Мы сделали прогнозы на этот год, и до 2023 года, они предполагают быстрое потепление во всем мире», - сказал профессор Адам Скайф, глава отдела долгосрочного прогнозирования в Met Office.

Так, в прогнозе говорится, что с 2019 по 2023 год мы увидим температуры в диапазоне от 1,03°C до 1,57°C выше уровня 1850-1900 годов на большей части земного шара.

«Это реальность, с которой нам необходимо столкнуться. Сокращение выбросов парниковых газов и меры по адаптации к изменению климата должны стать главным глобальным приоритетом», - сказал генеральный секретарь ВМО (Всемирной метеорологической организации) Петтери Таалас.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявляла, что 2018 год занял четвертое место в списке самых жарких в истории. 

 
ForUm

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