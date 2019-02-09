С начала 2019 года на водоемах Украины погибли 30 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, 7 февраля на р. Стыр в Луцке продолжались поиски мужчины 1939 года, который исчез 31 января во время зимнего купания в реке. К поискам пропавшего привлекалась группа водолазно-спасательных работ АРЗ СП в составе 6 человек (из них 3 водолазы) и 2 ед. техники (в том числе 1 плавсредство). Обследовано 1500 м 2 дна реки и 6 км прибрежной полосы, пропавший не найден.

На Днепропетровщине в этот же день спасателям поступило сообщение о том, что на реке Саксагань вблизи улицы Универсальная города Кривой Рог мужчина провалился под лед и не может самостоятельно выбраться.

Прибыв на место вызова, сотрудники Службы спасения с помощью надувной подушки и лестницы-палки вытащили пострадавшего на берег и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Однако позже мужчина скончался в больнице.