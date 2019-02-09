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В 2019 году украинские военные запланировали провести четыре учения с боевыми стрельбами из ЗРК «Бук-М1», ЗРС С-125, С-300П/ПТ/В1, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Первые боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов состоятся в феврале на полигоне Ягорлык в Херсонской области.  

«В общем, на 2019 год запланировано четыре учения с боевой стрельбой из ЗРК "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300П/ПТ/В1. Будет проведено более полторы сотни различных мероприятий по боевой подготовке, таких как командно-штабные, тактические учения, тренировки дежурных сил и тому подобное. Все они будут происходить на фоне созданной обстановки, максимально приближенной к боевой. Кроме того, специалисты примут участие в испытаниях нового ракетного вооружения и будут осуществлять исследовательские пуски зенитных управляемых ракет в рамках научно-исследовательских работ», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, в 2018 году предприятия «Укроборонпрома» передали украинским силовым структурам более 2500 единиц высокоточного вооружения.
ForUm

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