Украина направила России сотни обращений и около 300 дипломатических нот с требованием освобождения украинских политзаключенных, сообщило Министерство иностранных дел Украины в ответ на запрос Радио Свобода.

«Российской стороне направлены сотни обращений и около 300 дипломатических нот с требованием об освобождении и обеспечения прав и интересов незаконно удерживаемых в России граждан Украины. Более 250 раз консульские должностные лица посетили наших соотечественников в местах содержания или отбывания наказаний», - заявили в МИД.

В ведомстве рассказали, что во время таких встреч заключенным оказывали консульско-правовые консультации, передавали адресованные им письма, обращения, а также продукты питания и предметы первой необходимости.

По данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В это число не входят 24 украинских моряка, захваченные Россией у Керченского пролива в конце ноября 2018 года.