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Депутат Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Станислав Гроспич в телеэфире назвал правительство Украины «фашистским режимом», сообщает пресс-служба посольства Украины в Чехии.

«Вчера в телевизионных новостях Чешского телевидения депутат Станислав Гроспич Палаты депутатов Парламента Чешской Республики позволил себе назвать правительство Украины «фашистским режимом», – говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что, к сожалению, эти открыто клеветнические и неприемлемые в цивилизованоми мире образы не получили должной реакции со стороны ведущей телепрограммы.

«Обычно мы не реагируем на заявления коммунистов, тем более, что коммунистическая идеология, как и нацистская, в нашей стране запрещена. Но учитывая факт, что указанное лицо занимает должность председателя парламентского комитета, ожидали бы, что его заявления получат осуждение со стороны руководства Палаты депутатов. Надеемся также, что Чешское телевидение не будет в будущем терпеть подобные высказывания в своих эфирах», – сказано в сообщении.
ForUm

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