На Волыни открыта первая школа, сделанная по принципу Нового образовательного пространства

Луцкий лицей №27 стал первой современной школой на Волыни, открытой в рамках проекта «Новое образовательное пространство».

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе замминистра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Льва Парцхаладзе.

«Сейчас уже более 300 школ и детсадов по Украине активно внедряют его принципы. Это энергоэффективность, современное оборудование, мотивирующее пространство и безбарьерность», - отметил он.

«630 школьников в Луцке точно хотят ходить в эту школу! Интерактивные доски, компьютеры и мультиборды с выходом в интернет, просторные теплые классы с удобной мебелью, залы и площадки для спорта и игр – вот что делает школу привлекательной в глазах школьников. Именно таким сделали Луцкий лицей №27», - добавил Парцхаладзе.

Чиновник отметил, что здание Луцкого лицея не могли достроить около 7 лет и наконец открыли в сентябре в начале учебного года 2018/2019.

В заведении сделали цветной и стильный внутренний дизайн, мотивирующее пространство, чтобы дети хотели учиться, построили бассейн, установили современное учебное оборудование и устроили безбарьерное пространство для детей с инвалидностью.