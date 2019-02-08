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Следователи Национальной полиции Украины по заявлению кандидата в президенты внесли сведения в Едрей по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни.  

Как сообщает пресс-служба полиции, 7 февраля один из кандидатов обратился с заявлением о зафиксированных фактах слежки неизвестными лицами за ним и его сотрудниками. Незаконные действия, по мнению заявителя, происходили в период с 30 января по 4 февраля.

Также кандидат сообщил о фиксации фактов слежки за ним и после этого периода.

На основании ст. 214 УПК Украины следователи Национальной полиции внесли сведения в Едрей по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.

Начато досудебное расследование.

По данным СМИ,  речь идет о Владимире Зеленском, который заявил о слежке за ним и его сотрудниками неизвестными лицами на двенадцати автомобилях в Одессе на фестивале «Лига смеха».
ForUm

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