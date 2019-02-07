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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и прокуратуры Киева сообщили бывшему генеральному директору ГП «Украинская студия телевизионных фильмов «Укртелефильм» о подозрении в злоупотреблении служебным положением и использовании поддельных документов, в результате чего госпредприятию нанесено более 68,72 млн грн убытков. Действия экс-чиновника квалифицированы по ч.2 ст.364, ч.4 ст.358 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба НАБУ.

Также о подозрении сообщено еще двум его соучастникам: организатору схемы – в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч.3 ст.209 УК Украины, директору коммерческого общества (ООО) – в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст.364, ч.4 ст. 358, ч.3 ст.209 УК Украины.

По версии следствия, бывший руководитель «Укртелефильма» в сговоре с частными лицами совершил отчуждение в пользу ООО имущественные права на 67 объектов недвижимого имущества (квартиры, нежилые помещения, паркоместа), расположенного в Киеве. В результате этих действий, которые совершены с многочисленными нарушениями процедуры отчуждения государственного имущества, в частности, без согласования с органом управления - Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины, государству в лице ГП нанесен ущерб на сумму 68,72 млн грн.

В ноябре 2018 Хозяйственный суд Киева признал договор купли-продажи указанных имущественных прав со всеми дополнительными соглашениями, изменениями и дополнениями к нему, недействительным с момента заключения.

Подозреваемые задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, решается вопрос об избрании в последнее меры пресечения. Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление полного круга лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с февраля 2018 года.
ForUm

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