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Президенту Украины Петру Порошенко, украинским политикам категорически нельзя было вмешиваться в вопросы вероисповедания, а действия Киева против канонической УПЦ направлены на разделение и вражду.

Фото: РИА Новости

Об этом заявил сегодня бывший украинский президент Виктор Янукович на пресс-конференции в России, передает РИА Новости.

«Категорически нельзя было вмешиваться государству, политикам, президенту в вопросы вероисповедания. Церковь всегда была отделена от государства. На протяжении всей истории независимой Украины никто из президентов не позволял себе вмешиваться в дела церкви", - сказал Янукович.

По его словам, все то, что произошло в Украинской Православной Церкви, было направлено не на снижение напряженности, не на поиски пути объединения государства, «а на разделение, вражду, ненависть».
ForUm

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