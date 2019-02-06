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Макаровский Епископ УПЦ Гедеон, наместник Десятинного монастыря столицы 5 февраля, по приглашению властей Соединённых Штатов Америки, посетил конгресс США. Епископ провёл рабочую встречу с конгрессменами правительства. 

Фото: УПЦ на заседании конгресса США / desyatynniy.org

В ходе общения выяснилось, что правительство США в полной мере не владеет информацией о религиозной проблеме, которая сложилась в Украине, сообщает пресс-служба Десятинного монастыря.

Конгрессмены США выслушали епископа Гедеона, который широко осветил ситуацию, связанную с нарушением международных прав верующих, о радикальных нападениях на храмы УПЦ, избиениях верующих, притеснениях священнослужителей со стороны радикальных организаций. 

Епископ Гедеон передал официальное воззвание Госсекретарю Майклу Ричарду Помпео и конгрессменам правительства, в котором Украинская Православная Церковь просит  рассмотреть нарушения законов Украины «Про свободу совести и религиозных организаций».

В свою очередь представители правительства США выразили глубокое сожаление о том, что в Украине сегодня нарушаются конституционные права верующих, пообещав разобраться в сложившейся ситуации вокруг религиозной проблемы, а так же выразили поддержку в организации представительства УПЦ на территории США.
ForUm

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