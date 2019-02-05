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Митрополит Старозагорский Киприан (Болгарская Православная Церковь) выразил поддержку Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и Украинской Православной Церкви. Болгарский архиерей считает, что с таким Предстоятелем УПЦ будет единой, апостольской и соборной.

Фото: митрополит Киприан

Митрополит также рассказал, готова ли признать Болгарская Православная Церковь новую украинскую Церковь, сообщают «Вести».

«Священный синод Болгарской Православной Церкви назначил комиссию, которая будет заниматься украинским вопросом. С Божией помощью спор будет разрешен в каноническом русле. С радостью вспоминаю, как я был в Украине, в Киево-Печерской лавре, по поводу 1000-летия Крещения Руси. Тогда я был избран делегатом по решению нашего Священного синода. Я видел крестный ход — люди показали поддержку канонической Православной Церкви. Очень надеюсь, что вопрос будет разрешаться по каноническому пути. Меня впечатлило слово и молитва Блаженнейшего митрополита Онуфрия — он весьма погруженный в молитвы и духовные вопросы человек. Уверен, что с подобным Предстоятелем Церковь будет единой, апостольской и соборной», - отметил митрополит Киприан.

Болгарский архиерей рассказал, возможно ли найти консенсус между РПЦ и Вселенским патриархатом.

«Каждое страдание от Бога, и мы можем претерпеть ровно столько, сколько Бог нам послал. Поэтому мы уповаем в этом вопросе на Него — Он является любовью и истиной. И мы надеемся, что всегда будем пребывать в одной, единой, соборной апостольской православной Церкви, так, чтобы причастие принималось нами от одной чаши», - сказал владыка.

Также митрополит Киприан сообщил, что «Болгария всегда была страной, которая любит Православие, и дружественна к православным народам. Мы готовы протянуть руку тем, кто нуждается. Любовь между людьми, более того, православными народами, будет укреплять и нашу веру. И верим, что УПЦ останется целостной — Божией милостью и допущением».
ForUm

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