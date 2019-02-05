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В Киеве задержан на вымогательстве и получении неправомерной выгоды начальник  отделения полиции одного из районных управлений Главного управления полиции, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Следствием установлено, что в январе текущего года в районное управление полиции обратился гражданин с заявлением о совершении в отношении него разбойного нападения и завладения денежными средствами в сумме 67 тыс. долларов. Однако вместо того, чтобы начать досудебное следствие, и.о. начальника отделения потребовал у заявителя 34 тыс. долларов США за внесение указанных сведений в Едрей, используя при этом угрозы и запугивания.

Получив первую часть неправомерной выгоды в сумме 4 тыс. долл., полицейский согласился уменьшить общую сумму взятки до 15 тыс. долл. В дальнейшем при получении второй части неправомерной выгоды в сумме, эквивалентной 420 тыс. грн, полицейский был задержан в служебном кабинете.

Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Следственные действия продолжаются.
ForUm

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