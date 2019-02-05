На Франковщине в пгт. Богородчаны в захваченном в ночь на 1 февраля храме Украинской Православной Церкви, сегодня, 5 февраля, были сорваны пломбы, после чего районный совет начал опись имущества общины УПЦ.

Фото: Ивано-Франковская епархия УПЦ

Как сообщили Центру информации УПЦ в пресс-службе Ивано-Франковской епархии, в поселок прибыла мониторинговая группа ОБСЕ.

«Храм уже не опечатан, ночью пломбы были сняты, но богослужения не проводятся», - сообщили прихожане.

3 февраля, религиозная община Петра и Павла, которая с 90-х годов законно пользуется Троицким храмом в пгт. Богородчаны, провела собрание, на котором верующие единогласно подтвердили верность УПЦ. Однако в этот же день в местном Доме культуры оргкомитет районной администрации провел собрание территориальной общины. Вместе с тем, согласно законодательству Украины, вопрос о «переходе» общины храма должен обсуждаться на собрании религиозной, а не территориальной общины.

Как отметили в епархии, местные власти инициируют собрания населения, на которых люди якобы выступают за переход церквей Украинской Православной Церкви в Православную Церковь Украины, не учитывая мнение верующих.

Как сообщалось, в ночь на 1 февраля в помещении храма неизвестные сменили замки, после чего церковь опечатали.

«Собрались люди из поселка, окружающих сел, и от нашего имени, как будто они община нашей Церкви, проголосовали за переход в ПЦУ. Это не было легитимное собрание, поскольку по факту было собрание не религиозной, а территориальной общины, которая не может решать вопросы Церкви. Среди голосовавших были также представители других конфессий, в том числе и священники УГКЦ и УПЦ КП, их лица запечатлены на фото», - рассказали прихожане.

По словам религиозной общины, во время собрания в Доме культуры на священнослужителей и верующих УПЦ оказывалось давление.

«Крики "позор", и другие разжигающие вражду лозунги, нарочитая давка, провокации. На одного из видеооператоров общины было совершено нападение, после чего подключилась полиция», - рассказали верующие.

Ныне религиозная община УПЦ вынуждена молиться на улице.

«Сейчас храм охраняет полиция. Однако по опыту предыдущих событий можем предположить, что полиция охраняет храм именно для того, чтобы передать в руки рейдерам», - говорят прихожане.

В пресс-службе епархии заявили о том, что будут отстаивать свое законное право на храм.

«Дело по Ивано-Франковской епархии не будет отложено или забыто. Мы будем писать заявления в полицию, будем оспаривать решения, которые считаем незаконными. Мы будем обращаться в суд о занесении в единый реестр расследований. Будем следить за этими делами, как они проходят. Будем передавать зарубеж информацию о претиснении общины по религиозному признаку, будем показывать, как юридически решается судьба граждан Украины», - рассказали в епархии.

Также в пресс-службе сообщили о том, что «на данный момент, ни полиция, ни служба безопасности, ни другие правоохранительные органы не отреагировали».

«Все делаем в юридически-правовом поле, но идет игнорирование наших проблем и мы понимаем, что идет давление сверху, нарушается законодательство относительно наших верующих», - отметили в епархии.

Верующие УПЦ круглосуточно охраняли свой храм до 3 февраля, пока в поселке не провели собрание «за переход в ПЦУ», на котором не учли мнение церковной общины УПЦ.

Ранее, 13 января в Богородчанах таким же образом – на собрании территориальной, а не религиозной общины, что является нарушением законодательства, храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы «перешел» в ПЦУ.