Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал шесть главных угроз со стороны РФ для Украины. Об этом он заявил в интервью LIGA.net, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

По степени опасности, по словам Турчинова, на первом месте - военная агрессия. «Это не только истощение нашей страны вследствие постоянных военных провокаций на востоке, продолжение военной оккупации части Донбасса и Крыма. Это и масштабное развертывание военной инфраструктуры вдоль нашей границы с Россией, ориентация на ведение боевых действий на стратегическом украинском направлении для нескольких российских армий южного и западного военного округа, - подчеркнул он. - Это свидетельствует о том, что в случае провала попыток России восстановить контроль над Украиной политическим путем, она может перейти к масштабной военной агрессии».

Второй угрозой, по словам секретаря СНБО, является информационная агрессия и попытка влиять на политическую архитектуру, на результаты политического выбора украинцев как через информационные инструменты (СМИ, соцсети и т.п.), так и путем поддержки прямых и скрытых креатур РФ в украинской политике.

Третье место, сказал Турчинов, занимает кибернетическая агрессия, «которая по результатам потерь для страны сопоставима с военной». «Сейчас на кибернетическом фронте продолжается серьезное противостояние, но мы сделали много для значительного усиления киберзащиты нашей страны», - отметил он.

Четвертой угрозой, отметил секретарь СНБО, является экономическая война. «Здесь главная проблема - продолжение блокирования транзита украинских товаров в страны Азии через РФ, блокирование нормального функционирования портов на Азовском море, потеря значительных рынков для украинских товаров, использование широкого арсенала провокаций на внешних рынках продукции военного назначения и т.д.», - сказал Турчинов.

«Пятая угроза - энергетическая. Попытка блокировать работу украинской газотранспортной системы путем строительства обходных газопроводов, в том числе, и на территории наших стратегических партнеров», - подчеркнул он.

«Шестое - террористическая угроза, - активное использование диверсионно-разведывательных групп, российской агентуры и наемников для террористических актов, попытка посеять уныние, страх, дестабилизировать ситуацию внутри Украины, чему активно противодействуют наши спецслужбы», - сказал секретарь СНБО Украины, отметив, что это далеко не весь перечень угроз, которые реализует Россия в рамках ведения гибридной войны против нашего государства.

Турчинов выразил убеждение, что Украина имеет мощный потенциал, чтобы стать региональным лидером Восточной Европы. «Но для этого мы должны, прежде всего, изменить экономическую ситуацию в государстве. Нынешние темпы роста ВВП недостаточны не только для регионального лидерства, но и для обеспечения приоритетных программ безопасности, которые необходимы для надежной защиты государства», - сказал он.

Напомним, командующий Объединенных сил Сергей Наев заявил, что Российская Федерация в три раза усилила разведку на Донбассе, из чего можно сделать вывод о подготовке к полномасштабному наступлению на Украину.